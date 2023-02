Veneto: Labomar ottiene riconoscimento “Silver” di Ecovadis in materia di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Labomar, società trevigiana nutraceutica, quotata sul mercato Euronext growth Milan, ha ricevuto il riconoscimento “Silver” dall'agenzia di rating internazionale Ecovadis, che misura le pratiche e le performance Esg (Environmental, social and governance) delle imprese. Si tratta di un risultato importante poiché solo il 25 per cento delle aziende ottengono il titolo “Silver”. "Questo riconoscimento premia la strategia per la sostenibilità di Labomar: un percorso a lungo termine che coinvolge ogni reparto dell'azienda, responsabilizza dipendenti e fornitori rendendoli partecipi di un impegno comune", ha commentato l'Amministratore delegato e fondatore di Labomar, Walter Bertin. "La certificazione che i nostri progetti e i nostri sforzi per la sostenibilità vanno nella giusta direzione è senz'altro motivo di vanto”, ha proseguito. “Allo stesso tempo, però – ha aggiunto –, è un requisito strategico per le aziende che, come Labomar, vedono tra i propri clienti grandi player del settore farmaceutico attivi a livello internazionale, i quali sono sempre più sensibili alla sostenibilità della propria supply chain". (Rev)