- La deputata democratica Barbara Lee ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un seggio al Senato federale nel 2024, dopo che la senatrice californiana Dianne Feinstein ha recentemente confermato che non correrà per un secondo mandato. La deputata di Oakland ha confermato la notizia in un videomessaggio pubblicato in occasione del Mese della storia degli afroamericani. (Was)