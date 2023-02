Trasporti: assessore Roma, ad oggi critico spostare treni da linee A e B a Metro Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "In attesa della fornitura di nuovi treni sulle metropolitane A e B è critico garantire il trasferimento dei convogli dalle Metro alla ferrovia Roma-Ostia (Metro Mare, ndr)". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, nel corso dell'Assemblea capitolina in corso ora in Aula Giulio Cesare al Campidoglio. In seguito all'interrogazione avanzata dal consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano in merito all'ipotesi di spostamento di treni dalla Metro A e B alla Metro Mare, Patanè ha sottolineato: "Questa amministrazione ha valutato in maniera approfondita l'ipotesi gestione di Atac di spostare alcuni convogli in servizio A e B per rafforzare la Roma-Lido. Ma dalle analisi - ha proseguito - sono emerse criticità a causa di diversi elementi di valutazione: in primo luogo vista la situazione di sofferenza delle due metropolitane. Ammesso che - ha concluso -, dopo la perimetrazione degli asset passati da Cotral ad Astral, nessuna richiesta da luglio a oggi è stata effettuata da Astral o dalla Regione per chiedere il trasferimento treni metro A e B". (Rer)