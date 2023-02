Carburanti: Ruffino (Azione), governo dimentica aziende trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "dimentica le aziende di servizi di trasporto pubblico e di trasporto commerciale di linea duramente colpite dal caro carburanti, così acuendo i già gravi disagi che molti italiani stanno soffrendo per l'aumento dei prezzi". Lo dichiara la deputata di Azione Daniela Ruffino, che aggiunge: "Avevo chiesto con un ordine del giorno al decreto carburanti di prevedere nel prossimo provvedimento utile misure di ristoro anche parziali a favore del settore, nonché meccanismi che incentivassero l'acquisto di abbonamenti almeno semestrali di trasporto pubblico. Il governo ha espresso parere favorevole ma con una riformulazione che trasforma il parere al mio ordine del giorno in un pannicello caldo, del tutto insufficiente a dare risposte concrete ed efficaci ai tanti italiani in difficoltà. Un'altra occasione sprecata", conclude Ruffino.(Rin)