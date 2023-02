Speciale energia: Sala, a Bruxelles per discutere di piano proposto da sindaci di C40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sindaco di Milano giuseppe Sala è a Bruxelles, in veste di vicepresidente europeo del C40, network che riunisce un centinaio di metropoli di tutto il mondo, per incontrare la commissaria per l’energia Kadri Simson e Céline Gauer, che è a capo della task force europea per la ripresa e la resilienza. Lo ha spiegato durante il suo podcast mattutino "Buongiorno Milano". "Alla base di questo incontro - ha illustrato Sala - c’è un piano speciale che i sindaci di C40 hanno preparato sin dallo scorso aprile in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alle sue conseguenze su fronte energetico. Un piano di emergenza in 10 punti per affrontare la crisi dell’energia e proteggere i nostri cittadini. Sulla base di questo piano porterò, insieme ai miei colleghi, esempi di iniziative pensate per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, a proteggersi dalla povertà energetica e assicurare che non si investa più in energia fossile ma esclusivamente in energia pulita". "In particolare - ha proseguito -, sottolineeremo l’enorme potenziale dell’ammodernamento degli edifici esistenti dal punto di vista energetico, il cosiddetto Retrofit. I dati ci dicono che accelerando il riammodernamento di 6 milioni di edifici di edilizia pubblica ogni anno si potrebbe ridurre in grande proporzione i bisogni energetici delle città europee e quindi di tutta l’Europa. Per fare questo, prima di tutto, è necessario che parte degli investimenti dei vari Pnrr nazionali siano destinati al Retrofit. Ma anche, e questa è la proposta più importante che portiamo a Bruxelles, che si riconosca il potenziale delle città dedicando fondi di finanziamento diretti che siano usati per accelerare la transizione, pulire l’aria, assicurare che nessuno rimanga senza elettricità e riscaldamento per i costi eccessivi. In una inchiesta di C40 fatta a Milano, Varsavia e Barcellona, oltre il 90 per cento dei rispondenti si è dichiarato toccato dalla crisi energetica". (Rem)