Speciale energia: Pakistan-Paesi Bassi, colloquio primi ministri, focus su cooperazione su questioni climatiche

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo dei Paesi Bassi, Mark Rutte, per ringraziarlo dell’assistenza nell’emergenza umanitaria causata dalle inondazioni e del sostegno, attraverso esperti olandesi di risorse idriche, nella preparazione del piano di ripresa. I due leader hanno convenuto di proseguire la cooperazione sulle questioni legate ai cambiamenti climatici. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano. Sharif e Rutte, prosegue la nota, hanno anche espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali, e l’impegno a rafforzare il commercio e i legami economici. Quest’anno ricorre il 75mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici ed è stato concordato di celebrarlo in modo adeguato. Il capo del governo di Islamabad ha sollecitato le imprese olandesi a investire nel suo Paese nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura, della gestione dell’acqua e dell’energia rinnovabile. Inoltre, sono state discusse questioni globali e regionali di comune interesse, tra cui quelle del Kashmir, dell’Afghanistan e dell’Ucraina. Sharif ha evidenziato la necessità di una presa di posizione contro l’islamofobia da parte della comunità internazionale. (Inn)