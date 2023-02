Speciale energia: Regno Unito, crisi energetica derivante da guerra in Ucraina costa 1.125 euro per adulto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica derivante dall'invasione dell'Ucraina è costata l'equivalente di mille sterline (circa 1.125 euro) per ogni adulto del Regno Unito. Uno studio dell'Energy and Climate Intelligence Unit (Eciu) ha stimato che, per via dell'eccessiva dipendenza britannica dal gas russo, gli alti prezzi all'ingrosso della materia dall'inizio della guerra sono costati ai fornitori di energia del Regno Unito da 50 a 60 miliardi di sterline (cioè da 56 a 67 miliardi di euro) in più rispetto ad un anno normale. Lo studio ha stimato che, se il Regno Unito avesse compiuto progressi maggiori verso l'obiettivo di neutralità climatica, migliorando l'efficienza abitativa, producendo più energia eolica e implementando la tecnologia della pompa di calore, una famiglia tipica avrebbe potuto risparmiare fino a 1.750 sterline (circa 1970) nel 2022. (Rel)