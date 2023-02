Serbia: presidente Vucic annuncia acquisto di droni suicidi da Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia entro due giorni firmerà il primo contratto con gli Emirati Arabi Uniti per l'acquisto di droni suicidi. Lo ha affermato da Abu Dhabi, durante la visita della Fiera internazionale Idex, il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo riporta la stampa locale. Vucic ha detto che il 30 per cento dell'intera produzione dell'industria bellica nazionale deve rimanere in Serbia. "Il 30 per cento di tutto ciò che viene prodotto nell'industria militare deve rimanere in Serbia", ha detto Vucic, aggiungendo che anche i salari aumenteranno in modo significativo nell'industria della difesa serba. Secondo le sue dichiarazioni, "tutti vogliono andare in guerra o si stanno preparando per la guerra". Il presidente serbo ha infine sottolineato che il Paese balcanico "tutto quello che produce può anche vendere" e che l'industria bellica "verrà sviluppata". (Seb)