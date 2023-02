Tunisia: leader islamico Ghannouchi rimane in libertà dopo interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore del polo giudiziario antiterrorismo della Tunisia ha deciso di mantenere il capo del movimento islamico tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, in stato di libertà dopo averlo interrogato. Lo riferisce l’avvocato Mokthar Jemai al quotidiano "Le Maghreb", osservando che l'udienza è avvenuta sullo sfondo di una denuncia presentata da uno dei sindacati di sicurezza dopo che Ghannouchi ha definito le forze dell’ordine “tiranni”. Prima dell’interrogatorio Ghannouchi ha affermato che la sua presenza davanti al polo antiterrorismo per rispondere a nuove accuse deriva dal fatto che viene “preso di mira politicamente dall’opposizione”, per dossier “vuoti” e ciò non “risolverà la situazione economica in Tunisia né il problema dell’indebitamento”. (segue) (Tut)