Tunisia: leader islamico Ghannouchi rimane in libertà dopo interrogatorio (2)

- Per il leader islamico, ex presidente del parlamento sospeso a luglio 2021 e poi dissolto dal capo dello Stato Kais Saied, il vero problema del Paese sta "golpe e nella dittatura, nell'assenza di partiti e nel tentativo di controllare la stampa". "Coloro che sono stati indagati sono giornalisti, avvocati, politici e uomini d'affari di diversi orientamenti”, ha aggiunto Ghannouchi, affermando che "il popolo tunisino riprenderà in mano la rivoluzione". Il leader islamico tunisino ha poi invitato l'ufficio del pubblico ministero a rispettare i principi di imparzialità e giustizia e a non accettare che un partito politico venga preso di mira per scopi politici. Fonti a conoscenza del fascicolo hanno riferito nei giorni scorsi che Ghannouchi era stato convocato in tribunale per rispondere di un presunto incontro con uno dei leader del gruppo salafita classificato come organizzazione terroristica Ansar al Sharia. (segue) (Tut)