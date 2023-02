Tunisia: leader islamico Ghannouchi rimane in libertà dopo interrogatorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è alle prese con una forte crisi politica dal 25 luglio 2021. In tale data, Kais Saied, aveva adottato una serie di misure eccezionali, in particolare la sospensione dei lavori del Parlamento e la revoca dell'immunità di cui godono i deputati. Il capo dello Stato ha inoltre sospeso l'Autorità per il controllo di costituzionalità delle leggi, deciso di legiferare con decreti, destituito dalla carica il capo del governo, Hichem Mechichi, assumendo così il capo dell'esecutivo, assistito da un nuovo esecutivo guidato dalla premier Najla Bouden. Non da ultimo, nei giorni scorsi, il capo dello Stato ha avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d’affari e giornalisti accusati di aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Tra le personalità di spicco finite in manette figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti vicini o membri del movimento Ennahda, principale partito di opposizione che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Colpisce inoltre l’arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. La maggioranza delle forze politiche e sociali tunisine respinge le decisioni di Saied, considerandole "un colpo di Stato contro la Costituzione", mentre altri partiti lo sostengono, ritenendo che si tratti di un "ripristino del processo della rivoluzione" del 2011. (Tut)