Edilizia: Appendino (M5s), su superbonus ultima delle vostre grandi menzogne

- Il superbonus, "l'ultima delle vostre grandi menzogne. Dopo aver sostenuto Draghi e cercato di intestarvi la misura, ora terrorizzate i cittadini con debiti che non esistono. Sono menzogne. Io mi chiedo se siete gli stessi di pochi mesi fa, gli stessi che hanno votato quella legge in manovra e quel buco non c'era? State distruggendo una misura che ha creato 900 mila posti di lavoro, che ha permesso alle famiglie che ne hanno usufruito di avere uno sconto di circa 500 euro l'anno in bolletta, un investimento ad effetto moltiplicatore. Fate le cose che voleva fare Draghi e che non ha fatto, incassate con orgoglio i complimenti dei rigoristi, usate lo spread per dire che siete bravi a fare una manovra e avete rinunciato a fare investimenti perché la vostra unica ricetta è l'austerità, che sono tagli". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, nel suo intervento in Aula alla Camera durante il voto finale sul decreto legge Carburanti. (Rin)