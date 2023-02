Pakistan: Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, Commissione elettorale convoca esperti per consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Pakistan ha convocato per domani il procuratore generale ed esperti di diritto per una riunione sulla questione delle elezioni nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. Lo ha reso noto la Commissione stessa all’indomani della decisione del presidente della Repubblica, Arif Alvi, di annunciare senza il consenso dell’organismo elettorale il voto nelle due province per il 9 aprile, un annuncio contestato come illegittimo e incostituzionale dal governo. Alvi ha sostenuto di aver agito sulla base della sezione 57-1 della legge elettorale (Election Act, 2017) e del suo giuramento di difendere la Costituzione. La sezione 57-1 afferma che il presidente annuncia le date delle elezioni previa consultazione con la Commissione elettorale. L’8 febbraio Alvi ha inviato una lettera alla Commissione per sollecitare l’annuncio delle date e ha poi convocato per il 20 febbraio il commissario elettorale capo, Sikandar Sultan Raja. La convocazione è stata disattesa, un diniego che la Commissione ha attribuito al fatto che ci sono ancora questioni sub iudice. Il presidente ha negato che vi siano ostacoli giudiziari che giustifichino ritardi e ha accusato i governatori delle due province e la Commissione di non adempiere ai loro obblighi costituzionali di fissare la data delle elezioni entro 90 giorni dallo scioglimento delle assemblee provinciali. (segue) (Inn)