Pakistan: Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, Commissione elettorale convoca esperti per consultazioni (2)

- L’assemblea legislativa del Punjab è stata sciolta per iniziativa del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) il 14 gennaio mentre quella di Khyber Pakhtunkhwa il 18 gennaio. Le vicende politiche delle due province sono collegate a quelle nazionali, cioè alla caduta del governo di Imran Khan nell’aprile dell’anno scorso. Il Pti chiede elezioni politiche anticipate (la scadenza naturale della legislatura è per il prossimo ottobre) e punta sul fatto che generalmente nel Paese le politiche e le provinciali si tengono simultaneamente. Nel caso del Punjab il governatore, Balighur Rehman, ha rifiutato di accogliere la richiesta dell’allora capo del governo provinciale, Parvez Elahi, e di firmare lo scioglimento, che è diventato comunque effettivo dopo 48 ore anche senza la sua firma. Nel caso di Khyber Pakhtunkhwa il governatore, Ghulam Ali, su proposta dell’allora capo del governo, Mahmood Khan, ha invece firmato l’atto di scioglimento. (segue) (Inn)