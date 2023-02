Pakistan: Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, Commissione elettorale convoca esperti per consultazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo esperti di diritto consultati dal canale televisivo “Geo News”, la data dovrebbe essere fissata dal governatore provinciale e le disposizioni effettive dovrebbero essere prese dalla Commissione elettorale. Tuttavia, il governatore può fissare la data solo quando firma il documento di scioglimento dell’assemblea legislativa. In Khyber Pakhtunkhwa, il documento è stato firmato mentre in Punjab no. L’avvocato Asad Rahim ha spiegato al quotidiano “Dawn” che nel caso in cui il governatore non sciolga l’assemblea provinciale, allora la Commissione elettorale in consultazione con il governatore dovrebbe annunciare la data delle elezioni, come recentemente affermato da una sentenza dell’Alta corte di Lahore, che non menziona invece il presidente della Repubblica. (Inn)