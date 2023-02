Olimpiadi 2026: Malagò (Coni), bene accelerare lavori, ma dipende dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto quello che si può fare per accelerare cantieri, che già vedono fondi stanziati, "noi non possiamo che vederlo di buon occhio, Però questa è una tematica tutta in capo al pubblico, quindi allo Stato e al governo". Lo ha affermato oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione dello studio "L'impatto dei mondiali di scherma Milano 2023" che si è tenuto oggi a Palazzo Lombardia commentando l'ipotesi avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di conferire più poteri al commissario della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026. "Il comitato organizzatore è privato, il Cio rappresenterà il mondo dello sport olimpico e paraolimpico. L'altra è una società privata con cui non c'entriamo nulla, sono due cose diverse", ha ricordato il presidente del Coni. (Rem)