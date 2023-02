Ue: autorizzata acquisizione controllo esclusivo di Steelag Deutschland da Compagnia siderurgica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della tedesca Steelag Deutschland GmbH da parte dell'italiana Compagnia siderurgica italiana Srl. Steelag Deutschland è attiva nella produzione di reti elettrosaldate e prodotti in filo trafilato a freddo, mentre Compagnia siderurgica italiana è attiva nella produzione di prodotti in acciaio al carbonio e nella commercializzazione di prodotti finiti e derivati, destinati principalmente all'industria delle costruzioni. La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, date le limitate sovrapposizioni e i legami verticali tra le attività delle società nei mercati rilevanti dello Spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni. (Beb)