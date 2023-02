Irlanda del Nord: Rees-Mogg, Sunak ripete gli errori di Theresa May sulla Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei negoziati dell'Irlanda del Nord da parte del premier Rishi Sunak ricorda i fallimenti della Brexit dell'ex prima ministra Theresa May. Lo ha dichiarato Jacob Rees-Mogg, l'ex leader della Camera dei Comuni e ministro di Stato per la Brexit, che ha criticato Sunak per essersi avvicinato alla conclusione dei colloqui sul protocollo senza essere assicurato il sostegno del Partito unionista democratico (Dup) o del Gruppo di ricerca europeo dei conservatori. Confrontando Sunak con May, Rees-Mogg ha detto: "Questo è molto simile a quello che è successo con Theresa May. Ma è importante ottenere supporto prima di finalizzare i dettagli e questo non sembra essere stato fatto qui". Rees-Mogg ha poi esortato Sunak ad accettare la richiesta dell'ex premier Boris Johnson di procedere invece con il disegno di legge sul protocollo dell'Irlanda del Nord, che darebbe al Regno Unito la possibilità unilaterale di ignorare parti dell'accordo sulla Brexit. (Rel)