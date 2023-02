Olimpiadi 2026: Malagò (Coni), Torino ipotesi sul tavolo, ma non ci sono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento della città di Torino per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 "è un'ipotesi sul tavolo, ma tutto fuorché una certezza, nel modo più assoluto". Lo ha affermato oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione dello studio "L'impatto dei mondiali di scherma Milano 2023" che si è tenuto oggi a Palazzo Lombardia. "Gli impianti di cui si parla sono molto utilizzati, sono impianti indoor della città - ha spiegato Malagò -. A differenza di tante altre persone che parlano di Olimpiadi, non ho mai detto nulla in merito come Cio, perché è giusto che queste scelte vengano discusse nelle sedi competenti". (Rem)