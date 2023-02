Arabia Saudita-Costa Rica: firmati accordi di cooperazione su investimenti e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e la Costa Rica hanno siglato oggi a Ryad due accordi di cooperazione per aumentare il volume degli scambi commerciali e incentivare gli investimenti bilaterali. Il documento, che porta le firme della Federazione delle Camere Saudite (Fsc) e dell'agenzia costaricana per le esportazioni, prevede anche l'istituzione di un Consiglio d'affari congiunto, cui spetterà il compito di aggiornare e incentivare il ventagli di opportunità economiche. Gli strumenti sono stati firmati alla presenza del ministro degli Esteri costaricano, Arnoldo André Tinoco, in missione nel Paese asiatico. Le parti hanno fatto sapere che entro i prossimi sei mesi, una delegazione di funzionar pubblici e imprenditori sauditi si recherà nel Paese centroamericano per valutare opportunità di investimento, soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, del turismo, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare. (Res)