Israele: portavoce Ue Massrali, rammarico per divieto ingresso nel Paese per eurodeputata Ana Miranda

- La Commissione europea esprime rammarico per la decisione di rifiutare l'ingresso in Israele alla deputata Ana Miranda (Verdi/Ifa), membro delle delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con Israele e la Palestina. A dirlo la portavoce Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, Nabila Massrali, durante la consueta conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "La deputata Miranda stava viaggiando attraverso Israele verso la Palestina, come parte di una delegazione ufficiale del Parlamento europeo. Tuttavia, all'arrivo all'aeroporto di Ben Gurion, ieri sera, le è stato negato l'ingresso e questa mattina è stata deportata in Spagna", ha detto. "Questa decisione è profondamente deludente. È sorprendente anche perché le autorità israeliane erano state informate con largo anticipo della composizione della delegazione e il suo ingresso era stato autorizzato espressamente dalle autorità israeliane", ha aggiunto Massrali. "Il rispetto di tutti gli eurodeputati eletti e del Parlamento europeo è essenziale per le buone relazioni Ue-Israele. I membri del Parlamento europeo hanno il diritto di esercitare il loro mandato", ha concluso. (Beb)