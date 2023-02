Ocse: Italia, Pil in calo dello 0,1 per cento nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 il Pil dell'Italia è diminuito dello 0,1 per cento. È quanto emerge dalle valutazioni provvisorie dell'Ocse. Nel terzo trimestre dell'anno scorso la crescita economica italiana è stata dello 0,5 per cento. Negli ultimi tre mesi del 2022 i Paesi dell'area Ocse hanno registrato una crescita dello 0,3 per cento, mentre nella zona euro c'è stato un aumento dello 0,1 per cento. Sempre nel quarto trimestre, la Francia ha registrato un aumento del Pil dello 0,1 per cento, mentre la Germania è in negativo a -0,2 per cento. Nel Regno Unito il dato è dello 0 per cento, negli Stati Uniti allo 0,7 per cento e in Giappone allo 0,2 per cento. (Frp)