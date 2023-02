Sanità: Schillaci apre Conferenza su nutrizione, promuovere stili di vita adeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci impegneremo molto come ministero della Salute perchè sono convinto che in una nazione come la nostra, dove c’è una grande longevità, sia fondamentale insegnare sin da piccoli ad avere degli stili di vita adeguati per evitare, domani, che ci siano più malati”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo questa mattina la prima Conferenza nazionale sulla nutrizione. Per il ministro “bisogna contrastare, specie nei giovani, gli stili alimentari poco salutari” ma questi grandi cambiamenti “si possono realizzare quando c'è condivisione e gioco di squadra, per l'adozione di scelte consapevoli”. (Rin)