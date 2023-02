Regno Unito: leader laborista Starmer, rapporto con Sunak migliore di quello con Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, ha mostrato "indifferenza" per l'ex premier conservatore Boris Johnson, dicendosi sicuro che quest'ultimo non potrà vincere le prossime elezioni. Starmer ha messo a confronto la sua intensa avversione nei confronti di Boris Johnson con quello che sembra essere un rapporto di lavoro più amichevole con il primo ministro Rishi Sunak. "Mi ha telefonato il giorno in cui è diventato primo ministro, mi ha dato il suo numero personale e abbiamo deciso che avremmo lavorato insieme su questioni come l'Ucraina e eventuali incidenti terroristici", ha detto Starmer, come riferito dal quotidiano "The Telegraph". (Rel)