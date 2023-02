Grecia: ex premier Karamanlis non si candiderà alle prossime elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costas Karamanlis, primo ministro della Grecia nel periodo 2004-2009, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni parlamentari, previste il prossimo luglio. Lo riferisce lo stesso Karamanlis, già sesto presidente del partito Nuova democrazia, in una nota. "Ho deciso che è ora di completare il mio percorso parlamentare. Pertanto non mi candiderò alle prossime elezioni. Ovviamente sosterrò sempre il governo guidato da Nuova democrazia, il partito fondato da Konstantinos Karamanlis e che ha servito ininterrottamente (il Paese) per quasi mezzo secolo. Fedele alla sua storia, ideologia, principi e valori”, recita il comunicato.(Gra)