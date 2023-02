Egitto: ricercatori scoprono fossile di una tartaruga risalente a 70 milioni di anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricerca congiunto delle Università di El Wadi El Gedid e del Cairo ha scoperto il fossile di una rara tartaruga di fiume dal collo laterale, nell'area di Qarn Jinnah, a sud-est della città egiziana di Kharga nel governatorato di El Wadi El Gedid (detto anche New Valley), a circa 500 chilometri a sud del Cairo. Secondo quanto affermato ai giornalisti dal rettore della Università di El Wadi El Gedid, Abdulaziz Tantawi, ha annunciato che la tartaruga ha più di 70 milioni di anni e ha assistito all'era dei dinosauri, e viveva nei fiumi e nell'acqua dolce e il suo fossile è praticamente completo. Tantawi ha detto che la scoperta integra i reperti fossili di antiche tartarughe in Africa. Da parte sua, Jubaili Abdel Maksoud Abu Al Khair, direttore del Centro per gli scavi dei vertebrati dell'Università, ha affermato che l'area di Qarn Jinnah è uno dei siti più promettente scoperti dal gruppo di ricerca e contiene un gran numero di tartarughe fluviali e marine e molti resti fossilizzati di dinosauri e coccodrilli, la cui età risale all'era del Cretaceo superiore, che vide il grande progresso del Mare Tetide (l'antenato dell’attuale Mar Mediterraneo). (segue) (Cae)