Russia: ministero Esteri convoca ambasciatrice Usa in relazione alla situazione in Ucraina

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Mosca, Lynne Tracy, in relazione al "crescente coinvolgimento" degli Usa al fianco dell'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in una nota. Il dicastero ha sottolineato che "per ridurre le tensioni, Washington dovrebbe ritirare i militari e equipaggiamenti militari di Stati Uniti e della Nato dall'Ucraina, così come cessare le attività ostili contro la Russia". Il ministero ha evidenziato anche che tutte le armi fornite a Kiev, così come i militari inviati, compresi i cittadini statunitensi, sono "un obiettivo legittimo per gli attacchi russi". Inoltre, il ministero ha toccato l'argomento delle indagini sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream, ribadendo che Washington "dovrebbe fornire spiegazioni al riguardo e non interferire con un'indagine imparziale per identificare i responsabili". (Rum)