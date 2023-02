Spagna: respinta istanza scarcerazione del calciatore Dani Alves

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Barcellona ha respinto oggi l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa del calciatore brasiliano Dani Alves, detenuto dal 20 gennaio scorso con l'accusa di violenza sessuale. I magistrati, infatti, hanno condiviso la tesi secondo cui c'è "un alto rischio di fuga" del calciatore a causa della pesante pena che potrebbe essergli inflitta per il caso in cui è imputato. La violenza di cui è accusato Alves sarebbe avvenuta in una discoteca della città catalana il 30 dicembre scorso.(Spm)