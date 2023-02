Energia: La Camera (Irena) a "Nova", transizione è in atto ma ancora non in linea con obiettivi Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è in atto e ci porterà inevitabilmente a un nuovo sistema energetico, dominato dalle rinnovabili con il complemento dell'idrogeno, soprattutto quello verde, e dall'uso sostenibile della biomassa. Tuttavia, nonostante il suo sviluppo a livello globale, non si è ancora in linea con gli obiettivi fissati dall'accordo sul clima di Parigi. Lo ha affermato in un'intervista ad "Agenzia Nova" il direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera, a margine della Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili Spirec 2023 a Madrid. Irena, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, conta attualmente 168 Paesi membri. Tra i suoi principali obiettivi quello di potenziare il ruolo delle rinnovabili nel sistema energetico globale attraverso analisi, rapporti e sostegno diretto ai membri nella pianificazione e nella definizione delle strategie energetiche. (segue) (Spm)