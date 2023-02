Energia: La Camera (Irena) a "Nova", transizione è in atto ma ancora non in linea con obiettivi Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il loro costo è diminuito costantemente, oltre il dieci per cento negli ultimi tre anni. Questo fa sì che oggi siano il modo più conveniente di produrre energia e rappresenta un trend importante a livello globale", ha affermato La Camera. Secondariamente, questa maggiore competitività si riflette anche nella capacità installata che da circa dieci anni supera quella delle energie tradizionali e nei prossimi anni questa forbice si andrà ad ampliare sempre di più. "Nel 2021, sulla base degli ultimi dati disponibili, l'81 per cento della nuova capacità installata a livello mondiale, pari a 260 gigawatt, era rinnovabile. Ma per poter essere in linea con gli accordi di Parigi occorre arrivare a installare 800 gigawatt ogni anno", ha chiarito La Camera. Per quanto riguarda le ripercussioni sulla transizione energetica della guerra in Ucraina, secondo il direttore generale di Irena, pur non rappresentando un elemento "positivo", nel breve periodo non ha "drammaticamente stoppato" le rinnovabili. Pertanto, la capacità installata del 2022 sarà "in linea, se non maggiore", di quella dell'anno precedente. "Rendere così acuto e manifesto il danno di essere dipendenti da un sistema centralizzato con pochi attori sul mercato e basato sui combustibili fossili sta spingendo tutti i Paesi a muoversi verso un sistema decentralizzato", ha evidenziato il direttore generale di Irena. "Ecco quindi che la lotta al cambiamento climatico e la transizione energetica vanno di pari passo. Tuttavia, per quello che si prevede, neanche questa accelerazione ci porterà in linea con l'agenda dell'accordo di Parigi", ha aggiunto La Camera, spiegando che a livelli internazionale sarebbero necessari almeno 5,7 miliardi di euro di investimenti ogni anno da qui al 2030 solamente in impianti rinnovabili, infrastrutture ed efficienza energetica. (segue) (Spm)