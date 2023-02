Energia: La Camera (Irena) a "Nova", transizione è in atto ma ancora non in linea con obiettivi Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'autonomia energetica dell'Europa, La Camera ha evidenziato l'importanza degli investimenti per diversificare la catena dell'offerta, citando l'esempio della Cina, presente in Africa da oltre 30 anni. "Se si riescono a creare sistemi di interconnessione si è meno indipendenti anche se non si riesce a produrre il 100 per cento dell'elettricità nazionale. Quello che è importante è non dipendere da uno solo", ha ammonito il direttore generale di Irena. Francia e Spagna hanno manifestato evidenti divergenze su come sviluppare l'interconnettore H2Med tra Barcellona e Marsiglia. Parigi ne condiziona la fattibilità economica al riconoscimento del ruolo centrale dell'idrogeno "low carbon", di origine nucleare, in contrapposizione a quello prodotto dalle energie rinnovabili, sostenuto da Madrid. Secondo La Camera, questo è dovuto probabilmente al fatto che la Francia continua ad avere una forte dipendenza dal nucleare e se le centrali venissero dismesse tutte allo stesso tempo "non riuscirebbe a produrre tutta l'energia necessaria risultando pesantemente dipendenti. Questo a meno che non crei un sistema progressivo di rallentamento fino al 2050" (segue) (Spm)