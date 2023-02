Energia: La Camera (Irena) a "Nova", transizione è in atto ma ancora non in linea con obiettivi Parigi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro cardine su cui si fonda la transizione energetica è quello della diffusione dei veicoli elettrici. Secondo l'ultimo rapporto disponibile, relativo al 2022, essi rappresentano già l'8,3 per cento delle vendite globali e questa quota è destinata ad aumentare rapidamente nei prossimi anni. La produzione annuale di batterie è destinata a quadruplicare tra il 2021 e il 2025, raggiungendo circa 2.500 gigawattora. Tuttavia, La Camera concorda sul fatto che la scarsità delle infrastrutture di ricarica rappresenti uno dei problemi più importanti da affrontare. "Questo vale sia per i privati cittadini che per le industrie. Invece di avere grossi depositi di carburanti presso i porti o le raffinerie dobbiamo avere dei siti che permettano di stoccare l'elettricità. Le auto elettriche saranno il futuro della mobilità urbana, mentre probabilmente si può pensare all'idrogeno per il globe shipping, il sistema dei trasporti (navi, grandi trasporti su strada etc)", ha spiegato La Camera. (Spm)