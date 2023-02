Speciale difesa: Ucraina, Tajani a Consiglio Esteri Ue, non abbiamo parlato di invio aerei da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Al Consiglio Affari esteri di Bruxelles non si è parlato di invio di aerei da combattimento all'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa a margine della riunione con gli omologhi Ue. "Non abbiamo parlato dell'invio di aerei da combattimento. Noi abbiamo sempre inviato armi difensive, non armi offensive. Adesso stiamo inviando strumenti per la difesa aerea Samp/T insieme alla Francia. Credo che nelle prossime settimane si perfezionerà l'invio di questo sistema di difesa, che dovrà contribuire alla protezione dei cieli dell'Ucraina, evitare bombardamenti e altre perdite civili", ha detto. Nel corso della riunione di Bruxelles, si è invece parlato dell'invio delle munizioni in Ucraina, ha confermato Tajani. "Ci siamo confrontati sul bisogno delle munizioni in Ucraina. È stato chiesto ai vari Paesi di anticipare, ma si può anche fare attraverso il modello degli appalti, che è stato discusso e su cui il confronto è aperto", ha proseguito. Il problema della munizioni, ha poi specificato il ministro italiano, "è un problema che l'Alto rappresentante Borrell ha sollevato e che affronteremo con i ministri della Difesa. Vedremo come poter sostenere in modo migliore l'Ucraina". L'Italia, ha concluso Tajani, ha "il voto del Parlamento, che autorizza il governo italiano a inviare materiale anche militare. Il sesto pacchetto è in fase di perfezionamento dell'invio. Abbiamo già informato il Copasir e il ministro Crosetto. Il decreto è già pubblicato nella Gazzetta ufficiale". (Beb)