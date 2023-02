Speciale difesa: i vertici di Fincantieri partecipano alla fiera Idex 2023 ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, partecipa alle edizioni 2023 di Idex e Navdex, le due esibizioni gemelle del settore della difesa che hanno preso il via nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, e che si concluderanno il prossimo 24 febbraio. Secondo quanto si evince da un messaggio sul profilo Twitter di Fincantieri, alla prima giornata hanno preso parte il presidente e l’amministratore delegato del gruppo, rispettivamente Claudio Graziano e Pierroberto Folgiero. Fincantieri partecipa alle due fiere gemelle, considerate tra le più importanti al mondo per quanto riguarda il settore della difesa, con due stand realizzati per mostrare gli ultimi sviluppi della diesa navale raggiunti dal gruppo e l’impiego delle nuove tecnologie. Fincantieri è il partner di riferimento di numerosi contractor internazionali a cui fornisce il sistema nave completo e il supporto logistico. Negli Emirati Arabi Uniti il gruppo cantieristico è presente sin dal 2008 e ha consegnato nel 2013 tre navi costruite nei cantieri italiani del Gruppo. (Res)