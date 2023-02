Speciale difesa: Armenia, al via missione civile dell'Ue nelle zone di confine con Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha inaugurato la missione civile dell'Ue in Armenia (Euma) nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc). Lo si apprende da un comunicato stampa del Consiglio del'Ue. Come si legge nella nota "gli obiettivi, attraverso il suo dispiegamento sul lato armeno del confine tra Armenia e Azerbaigian, sono quelli di contribuire alla stabilità nelle zone di confine dell'Armenia, costruire la fiducia e la sicurezza umana nelle aree colpite dal conflitto e garantire un ambiente favorevole agli sforzi di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian sostenuti dall'Ue". Il personale totale impiegato nella missione, esclusivamente civile, sarà di circa 100 persone, compresi circa 50 osservatori non armati. Il quartier generale operativo della missione sarà a Yeghegnadzor, nella provincia armena di Vayots Dzor. Stefno Tomat, il direttore generale della capacità civile di pianificazione e condotta (Cpcc) del Servizio europeo per l'azione esterna, sarà il comandante dell'operazione civile, mentre Markus Ritter sarà il capo della missione. (Beb)