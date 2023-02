Speciale difesa: Francia-Costa d'Avorio, ministro francese Difesa elogia "sforzi" nella sicurezza ivoriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha elogiato gli "sforzi notevoli" compiuti dalla Costa d'Avorio nel campo della sicurezza nazionale. "L'esercito della Costa d'Avorio non ha niente a che vedere con quello di dieci anni fa", ha detto Lecornu durante una vista nel Paese, la seconda effettuata in sette mesi. "Il presidente Emmanuel Macron ci ha chiesto di riflettere sulla riarticolazione della presenza francese in Africa", ha aggiunto Lecornu. Il ministro della Difesa francese ha evocato poi alcuni punti della collaborazione bilaterale che riguardano, tra le altre cose, la formazione dell'esercito ivoriano. (Frp)