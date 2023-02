Speciale difesa: Croce rossa, Craxi (FI) riceve direttore operazioni Martin Schuepp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Ho ricevuto Martin Schuepp, direttore operazioni della International Committee of the Red Cross. Ho espresso grande soddisfazione per gli interventi umanitari della Croce rossa nelle aree più difficili del mondo. Una presenza preziosa, vitale, capace di far fronte, in contesti oltremodo complicati, ad una moltitudine di emergenze. Ho ringraziato il direttore anche per il grande impegno profuso a sostegno della popolazione ucraina a quasi un anno dall'inizio del conflitto". Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, Stefania Craxi (FI). (Rin)