Speciale difesa: Sahel, il ritiro delle forze francesi dal Burkina Faso solleva tensioni nel vicino Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviato ritiro delle forze speciali francesi di stanza dal 2009 in Burkina Faso rischia di alimentare tensioni anche in Niger, Paese che si è reso disponibile ad accoglierle dopo l'analogo ritiro effettuato dal Mali. A poche ore dalla conferma ufficiale di fine missione in Burkina Faso, dato sabato dallo Stato maggiore dell'esercito ed ufficializzato con una cerimonia tenuta alla base di Kamboinsin - vicino alla capitale Ouagadougou - in cui è stata simbolicamente deposta la bandiera francese, la principale sigla sindacale del Niger ha chiesto al governo di Niamey di disporre il ritiro di tutte le forze straniere presenti sul territorio, ritenute incapaci di garantire la sicurezza degli abitanti. Il riferimento va in primo luogo alle forze francesi dell'operazione Barkhane, ma anche a quelle della missione europea Takuba - coordinata sempre da Parigi e cui contribuisce anche l'Italia -, entrambe presenti sul territorio dopo il ritiro dal vicino Mali. In un comunicato congiunto, i 14 sindacati che aderiscono alla Niger Trade Union Action Unit hanno condannato "con la massima fermezza" gli abusi commessi contro la popolazione civile e militare "da parte di gruppi armati non statali che continuano a far piangere il nostro Paese nonostante la presenza di diverse basi militari straniere installate sul nostro territorio". I firmatari fanno quindi riferimento al cruento attentato compiuto il 10 febbraio scorso contro un convoglio dell'esercito nigerino vicino al confine con il Mali, costato la vita a 17 militari: ritenendo che “questa ennesima tragedia sollevi davvero il dibattito sulla malversazione di fondi del ministero della Difesa (nigerino) e sulla presenza di basi militari straniere sul suolo nazionale", i firmatari hanno chiesto “la pura e semplice dipartita di tutte le basi militari straniere", operazione che invitano le autorità a svolgere "in breve tempo" per non incorrere nel rischio di essere ritenute responsabili delle eventuali conseguenze. (Res)