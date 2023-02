Speciale difesa: Ue, concluso il Consiglio Affari esteri di Bruxelles, focus su Ucraina, sanzioni all'Iran e crisi Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno è stato ribadito nella conferenza finale dell'incontro di Bruxelles. "È evidente che dobbiamo avviare procedure per aumentare la capacità dell'industria europea di produrre di più e che dobbiamo intensificare gli sforzi per possibili procedure di appalto nella fornitura di armamenti e munizioni", ha dichiarato Borrell. "Ma è anche chiaro che, nelle prossime settimane, il modo migliore per fornire munizioni all'Ucraina è condividere le scorte già esistenti degli eserciti europei", ha dichiarato. Impegno, quest'ultimo, sancito e garantito sul piano difensivo anche dall'Italia e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in un punto stampa ha dichiarato che fra qualche settimana sarà consegnato il sistema di difesa aereo Samp/T a Kiev. "Adesso stiamo inviando strumenti per la difesa aerea Samp/T insieme alla Francia. Credo che nelle prossime settimane si perfezionerà l'invio di questo sistema di difesa, che dovrà contribuire alla protezione dei cieli dell'Ucraina, evitare bombardamenti e altre perdite civili", ha detto Tajani. Nel corso del punto stampa, Tajani ha poi confermato il viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev. "Il messaggio da parte italiana è forte. La presenza del presidente del Consiglio a Kiev è un messaggio di grande solidarietà nei confronti dell'Ucraina, a conferma dell'impegno dell'Italia per una difesa dell'integrità territoriale, che è il presupposto indispensabile per sedersi al tavolo della pace e che rimane il nostro obiettivo politico finale", ha affermato. "Le nostre relazioni con l'Ucraina sono ottime, è un paese amico. Noi sosteniamo la sua candidatura a essere membro dell'Unione europea, vogliamo essere protagonisti della fase della ricostruzione e abbiamo già deciso di organizzare un grande evento in Italia per coinvolgere il maggior numero possibile di imprese", ha concluso. (Beb)