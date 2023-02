Milano: Polizia sgombera edificio occupato da una cinquantina di persone in via Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattinata è stato effettuato lo sgombero dell'edificio di via Cremona, occupato abusivamente da una cinquantina di persone e sede del Comitato 20092. L'intervento è stato organizzato di concerto dalla Prefettura e dalla Questura a seguito di denuncia. L'immobile, sede di un'ex azienda farmaceutica, è gestito da un curatore fallimentare incaricato dal giudice. L'Amministrazione comunale ha seguito l'operazione mettendo a disposizione agenti della Polizia Locale a presidio della viabilità e personale incaricato dal Settore Centralità della Persona a supporto di eventuali situazioni emergenziali. Dalla ricognizione effettuata non sono state riscontrate problematiche relative a situazione di fragilità, nessun minore è rimasto per strada. "L'intervento è frutto di un lavoro coordinato e sinergico di tutte le Forze dell'Ordine. Ringrazio per l'impegno il dott. Gianni Meoli, della Questura di Milano, responsabile del servizio e il dott. Giovanni Di Stefano, dirigente del Commissariato locale", queste le parole dell'assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello. (Com)