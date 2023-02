Decreto Carburanti: Appendino (M5s) a governo, chiedete scusa al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedete scusa al Parlamento che avete preso in giro fingendo su questo decreto una volontà di coinvolgimento che non c’è stata. Chiedete scusa ai cittadini a cui avete fatto pagare dieci euro in più a pieno. Chiedete scusa a quei cittadini che pagheranno di più, tra qualche mese, probabilmente il pane, la pizza, il latte. Chiedete scusa ai benzinai che avete trattato a pesci in faccia. Chiedete scusa alle associazioni di categoria che avete preso in giro ai tavoli. Ed, infine, chiedete scusa ai vostri elettori che avete nuovamente tradito. Fareste bene a fare un passo indietro e a sospendere questo provvedimento". Lo ha affermato la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, nell’Aula della Camera, preannunciando il voto contrario al testo del M5s, rivolgendosi ai banchi del governo, in dichiarazione di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (Rin)