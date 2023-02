Ucraina: Stoltenberg, Nato e Ue a fianco di Kiev, preoccupati per possibile fornitura armi cinesi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato e Europa insieme, a fianco dell'Ucraina, sono un simbolo della solidarietà comune mostrata a Kiev. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Un anno fa, il presidente Putin ha lanciato la sua guerra illegale contro un vicino pacifico. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno sta attaccando la Russia, la Russia è l'aggressore e l'Ucraina è la vittima dell'aggressione", ha detto Stoltenberg. "È Putin che ha iniziato questa guerra imperiale di conquista ed è lui che continua a intensificare la guerra. Pensava di poter distruggere l'Ucraina e dividerci. Ma ha sottovalutato la determinazione del popolo ucraino a difendere la propria patria e la nostra unità", ha aggiunto. "A un anno dal lancio dell'invasione russa, non vediamo alcun segno che il presidente Putin si stia preparando alla pace. Al contrario, oggi ha chiarito che si sta preparando ad una nuova guerra. La Russia sta lanciando nuove offensive, mobilitando più truppe e si sta rivolgendo a Corea del Nord e l'Iran", ha proseguito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, dichiarando le preoccupazioni per la possibile fornitura di armi cinesi alla Russia. (segue) (Beb)