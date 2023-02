Ucraina: Stoltenberg, Nato e Ue a fianco di Kiev, preoccupati per possibile fornitura armi cinesi alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sempre più preoccupati che la Cina stia pianificando di fornire un supporto letale alla guerra russa. Putin non deve vincere. Ciò dimostrerebbe che l'aggressione funziona e che la forza viene premiata. Sarebbe pericoloso per la nostra sicurezza e per il mondo intero. Dobbiamo quindi sostenere e intensificare il nostro sostegno all'Ucraina e dare a Kiev ciò di cui ha bisogno per vincere e prevalere come nazione sovrana e indipendente", ha concluso Stoltenberg. (Beb)