Difesa: Chiesa (Fd'I), esercito eccellenza delle nostre Forze armate

- Il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Difesa, Paola Chiesa, ha ringraziato il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino "per aver illustrato in commissione Difesa, con passione ed entusiasmo, le linee programmatiche dell'Esercito". "L'Esercito italiano - ha sottolineato - si conferma un'eccellenza all'interno delle Forze Armate. Un Esercito 4.0 pronto ad affrontare le sfide del futuro e i nuovi scenari operativi che il mondo ci pone davanti. Gli uomini e le donne in divisa si dimostrano lo specchio migliore della società e l'orgoglio della Patria. Sarò sempre al loro fianco", ha concluso Chiesa.(Rin)