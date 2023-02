Migranti: Tunisia, fermate 21 persone a bordo di un gommone salpato da Mahdia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità marittime doganali di Mahdia, nel centro-est della Tunisia, hanno fermato 21 persone, che stavano tentando di raggiungere in modo illegale le coste italiane a bordo di un gommone. Lo ha riferito l'amministrazione generale delle dogane, affermando che le persone recuperate sono state consegnate alle unità della Guardia costiera di Mahdia per completare il resto delle procedure. Secondo il cruscotto statistico del Viminale aggiornato alle 08:00 di oggi, dall’inizio dell’anno 549 persone sbarcate in Italia hanno dichiarato di essere cittadini tunisini. In testa alle cittadinanze dichiarate al momento dello sbarco vi è quella della Costa d’Avorio (1.043 persone), seguita da Pakistan (967 persone), Guinea (925), Tunisia, Egitto (430), Siria (338), Afghanistan (336), Bangladesh (253), Eritrea (236), Camerun (225), e altre (6.794). Complessivamente, dall’inizio dell’anno sono giunte 12.096 persone in modo irregolare in Italia, secondo i dati del Viminale. Rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022, gli sbarchi sono triplicati, passando da 4.071 a 12.096. (Tut)