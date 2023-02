Russia: Putin, chi ha sfruttato il Paese per portare i propri fondi all'estero ha perso tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha sfruttato la Russia come una fonte di guadagno per portare i fondi all’estero ha perso tutto. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale. “Una volta ai rappresentanti del nostro business ho detto, scherzando, che molti correvano qua e la per salvare il proprio capitale”, ha detto Putin. “Nessuno è dispiaciuto di aver perso chi ha sprecato i propri capitali all’estero”, ha detto Putin. (Rum)