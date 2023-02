Superbonus: Pella (FI), compensazione tramite F24 era proposta di Forza Italia, risolverà problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione individuata per risolvere il problema drammatico dei crediti del superbonus incagliati "va nella direzione indicata da Forza Italia già nel corso della discussione dell'Aiuti quater e della legge di Bilancio". Lo scrive in una nota Roberto Pella, Capogruppo in Commissione bilancio a Montecitorio per Forza Italia. "Il tavolo convocato per la prima volta a Palazzo Chigi dal Governo segna un passo in avanti fondamentale, un risultato per il quale Forza Italia, grazie al lavoro dei Capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, si è spesa molto in questi giorni. Le necessità di salvaguardare la tenuta dei conti dello Stato e di tutelare imprese e famiglie non sono in contraddizione. La compensazione tramite F24, che avevamo individuato e proposto dopo con un lavoro sinergico con le categorie dei professionisti di settore, edilizio e bancario, risolve la situazione che avrebbe messo a rischio il bilancio dello Stato, compromettendone i fondamentali come il welfare e la spesa pubblica per i più deboli, proprio quelli che, a parole, l'opposizione avrebbe voluto sostenere", conclude. (Rin)