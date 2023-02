Thailandia: Prayuth, parlamento verrà sciolto "all'inizio di marzo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prayut ha dichiarato a dicembre di voler mantenere il proprio incarico per "completare il lavoro" dopo le elezioni in programma quest'anno. Il premier ha aderito al Partito unito della nazione thai (Utn), una forza politica formata nel 2021 proprio a sostegno dell'attuale premier. Il leader dell'Utn, Pirapan Salirathavibhaga, ha espresso nell'occasione la speranza che il partito possa guidare il futuro governo con Prayut come primo ministro. "Voglio restare premier non per brama di potere o per i benefici, ma perché c'è ancora del lavoro da fare. Il Paese deve andare avanti", ha dichiarato Prayut davanti ai circa 10 mila sostenitori. Il capo del governo ha rivendicato anche di aver rispettato il processo democratico in Thailandia e ha promesso di combattere la corruzione e la povertà, pur ammettendo di non poter risolvere tali problemi da solo. Per questo, ha aggiunto, si è unito all'Utn. Le prossime elezioni in Thailandia dovrebbero tenersi il 7 maggio prossimo. (segue) (Fim)