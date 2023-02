Thailandia: Prayuth, parlamento verrà sciolto "all'inizio di marzo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paetongtarn Shinawatra, figlia minore dell'ex primo ministro Thaksin, figura in cima alla lista dei possibili candidati alla carica di primo ministro nei sondaggi di gradimento degli ultimi mesi. In un sondaggio telefonico effettuato il mese scorso dall'Istituto nazionale dell'Amministrazione dello sviluppo (Nida), la figlia dell'ex premier ha ottenuto il maggior numero di consensi - il 14,18 per cento - davanti a al leader del partito di orientamento progressista Move Forward Pita Limjaroenrate e al premier in carica, Prayuth Chan-ocha. Il sondaggio ha coinvolto 2.002 cittadini thailandesi di età superiore a 18 anni. (Fim)