Calcio: assessore Urbanistica Roma, ok definitivo a stadio Pietralata in conferenza Regione Lazio

- La conferenza dei servizi, per il via libera definitivo sullo stadio dell'As Roma, si terrà in Regione Lazio poiché va fatta una Valutazione di impatto ambientale dell'opera. Lo ha spiegato l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, intervenendo nel corso delle commissioni congiunte Sport e Urbanistica del Campidoglio. Sarà quindi compito della nuova giunta regionale di Francesco Rocca guidare il progetto verso la cantierizzazione. "Dopo la consegna della progettazione definitiva si aprirà una conferenza dei servizi decisoria in Regione Lazio - ha detto Veloccia -. L'opera va sottoposta a un procedimento di Valutazione ambientale. Roma Capitale avrà un delegato che esprimerà parere. Auspichiamo che ci sia un lavoro importante sulla progettazione definitiva: la conferenza dei servizi in Regione Lazio può chiudere il percorso in 60 giorni". (segue) (Rer)